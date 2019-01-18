Tolgay Arslan PAF’ta kalabilir

Teknik direktör Şenol Güneş'in affetmeyi düşünmediği isimlerden biri olan Tolgay Arslan için yönetim ilginç bir yol izliyor. Satışı durumunda 6 milyon euro gelir beklenen gurbetçi oyuncu için siyah-beyazlı ekibin istediği rakamı bulamaması durumunda yaptırıma devam edeceği konuşuluyor. Tolgay Arslan'ın aynı şekilde sezon sonuna kadar PAF takımıyla çalışması bile göze alınmış durumda.