Tolgay Arslan PAF’ta kalabilir – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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’ta kalabilir

Tolgay Arslan PAF’ta kalabilir

'in affetmeyi düşünmediği isimlerden biri olan için yönetim ilginç bir yol izliyor.

'in affetmeyi düşünmediği isimlerden biri olan için yönetim ilginç bir yol izliyor. Satışı durumunda 6 milyon euro gelir beklenen gurbetçi oyuncu için siyah-beyazlı ekibin istediği rakamı bulamaması durumunda yaptırıma devam edeceği konuşuluyor. Tolgay Arslan'ın aynı şekilde sezon sonuna kadar takımıyla çalışması bile göze alınmış durumda.

  1. 18.1.2019
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