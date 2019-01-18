Tolgay Arslan PAF’ta kalabilir
Teknik direktör Şenol Güneş'in affetmeyi düşünmediği isimlerden biri olan Tolgay Arslan için yönetim ilginç bir yol izliyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in affetmeyi düşünmediği isimlerden biri olan Tolgay Arslan için yönetim ilginç bir yol izliyor. Satışı durumunda 6 milyon euro gelir beklenen gurbetçi oyuncu için siyah-beyazlı ekibin istediği rakamı bulamaması durumunda yaptırıma devam edeceği konuşuluyor. Tolgay Arslan'ın aynı şekilde sezon sonuna kadar PAF takımıyla çalışması bile göze alınmış durumda.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Tolgay Arslan PAF’ta kalabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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