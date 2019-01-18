Pektemek için uzatma talebi
Menajerler, siyah beyazlılara Babel'in yerine bir çok isim önerirken; teknik direktör Şenol Güneş ise Lens ve Quaresma'nın olduğu bu bölgede Mustafa Pektemek'i kullanacağını yönetime iletti.
Menajerler, siyah beyazlılara Babel'in yerine bir çok isim önerirken; teknik direktör Şenol Güneş ise Lens ve Quaresma'nın olduğu bu bölgede Mustafa Pektemek'i kullanacağını yönetime iletti. Acil transfer istemediğini, futbolcuların alacaklarının zamanında ödenmesinin kendisine yeterli olacağını söyleyen Güneş'in talebiyle Pektemek'in sözleşmesinin yenilenmesi de gündeme geldi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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