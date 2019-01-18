Pektemek için uzatma talebi – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Pektemek için uzatma talebi

Pektemek için uzatma talebi

Menajerler, siyah beyazlılara Babel'in yerine bir çok isim önerirken; ise Lens ve Quaresma'nın olduğu bu bölgede 'i kullanacağını yönetime iletti.

Menajerler, siyah beyazlılara Babel'in yerine bir çok isim önerirken; ise Lens ve Quaresma'nın olduğu bu bölgede 'i kullanacağını yönetime iletti. Acil transfer istemediğini, futbolcuların alacaklarının zamanında ödenmesinin kendisine yeterli olacağını söyleyen Güneş'in talebiyle Pektemek'in sözleşmesinin yenilenmesi de gündeme geldi.

  1. 18.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pektemek için uzatma talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN