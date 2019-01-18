Pektemek için uzatma talebi

Menajerler, siyah beyazlılara Babel'in yerine bir çok isim önerirken; teknik direktör Şenol Güneş ise Lens ve Quaresma'nın olduğu bu bölgede Mustafa Pektemek'i kullanacağını yönetime iletti. Acil transfer istemediğini, futbolcuların alacaklarının zamanında ödenmesinin kendisine yeterli olacağını söyleyen Güneş'in talebiyle Pektemek'in sözleşmesinin yenilenmesi de gündeme geldi.