Muhayer imzaladı
Beşiktaş'ın F.Düsseldorf'dan transfer ettiği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ın F.Düsseldorf'dan transfer ettiği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay, sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş gurbetçi futbolcuya 8 bin euro maaş, Alman kulübüne de 210 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Dün 4.5 senelik sözleşme imzalayan Muhayer, 1,75 boyunda, iki ayağına da kullanabiliyor, orta saha merkez, on numara ve santrfor oynuyor.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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