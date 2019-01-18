Muhayer imzaladı

Beşiktaş'ın F.Düsseldorf'dan transfer ettiği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay, sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş gurbetçi futbolcuya 8 bin euro maaş, Alman kulübüne de 210 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Dün 4.5 senelik sözleşme imzalayan Muhayer, 1,75 boyunda, iki ayağına da kullanabiliyor, orta saha merkez, on numara ve santrfor oynuyor.