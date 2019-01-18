Muhayer imzaladı – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Muhayer imzaladı

Muhayer imzaladı

'ın F.Düsseldorf'dan ettiği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu , sağlık kontrolünden geçti.

'ın F.Düsseldorf'dan ettiği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu , sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş gurbetçi futbolcuya 8 bin euro maaş, Alman kulübüne de 210 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Dün 4.5 senelik sözleşme imzalayan Muhayer, 1,75 boyunda, iki ayağına da kullanabiliyor, orta saha merkez, on numara ve santrfor oynuyor.

  1. 18.1.2019
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