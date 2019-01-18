Kartal Akhisar'da yüksekten uçacak!
Siyah-beyazlılar, ikinci yarının açılış maçında Akhisarspor’a konuk olacak. Yeni transferler Burak Yılmaz ve İsimat Mirin’in kadroda olacağı karşılaşmada tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.
11 YIL SONRA
Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşma için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 sezon görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçında oynaması halinde 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giyecek. 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 21 Aralık 2007'de ligdeki Manisaspor karşılaşmasında giymişti. Bu arada Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi. Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi. Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlı takım, kalesinde 13 gol gördü.
SAMBACI ADRIANO CORREİA CEZALI
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Brezilyalı yıldız Adriano, ikinci yarının ilk haftasında takımını yalnız bırakacak.
DOMAGOJ VIDA VE LJAJIC SINIRDA
Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
2 İSİM KADRODA YOK
Beşiktaş'ın bugünkü Akhisar maçında, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada iki gol atan oyuncusu da kadroda yok. Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçında ağırladığı Akhisarspor'u; ara dönemde takımdan ayrılan Pepe ve Babel'in attığı gollerle 2-1 yenmişti.
LİGDE KARTAL ÖNDE
Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 13 maçtan 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 27 golüne, rekabette 6 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor 17 golle yanıt verdi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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