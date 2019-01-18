Kartal Akhisar'da yüksekten uçacak! – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Kartal Akhisar'da yüksekten uçacak!

Kartal Akhisar'da yüksekten uçacak!

Siyah-beyazlılar, ikinci yarının açılış maçında Akhisarspor’a konuk olacak. Yeni transferler ve ’in kadroda olacağı karşılaşmada tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.

, 'in ikinci yarısına Akhisarspor maçıyla başlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlangıç saati 20.30. Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan ve 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor. Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Kritik karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vagner Love, , ve siyah-beyazlı kafilede yer almadı. Yeni transferler golcü ile stoper ise kadroda yer aldı.

11 YIL SONRA
Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşma için teknik direktör 'ten forma bekleyecek. Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda olan ve 1,5 sezon görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçında oynaması halinde 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giyecek. 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 21 Aralık 2007'de ligdeki Manisaspor karşılaşmasında giymişti. Bu arada Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi. Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi. Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlı takım, kalesinde 13 gol gördü.

SAMBACI ADRIANO CORREİA CEZALI
Beşiktaş'ta cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında , , Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Brezilyalı yıldız Adriano, ikinci yarının ilk haftasında takımını yalnız bırakacak.

DOMAGOJ VIDA VE LJAJIC SINIRDA
Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

2 İSİM KADRODA YOK
Beşiktaş'ın bugünkü Akhisar maçında, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada iki gol atan oyuncusu da kadroda yok. Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçında ağırladığı Akhisarspor'u; ara dönemde takımdan ayrılan Pepe ve Babel'in attığı gollerle 2-1 yenmişti.

LİGDE KARTAL ÖNDE
Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 13 maçtan 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 27 golüne, rekabette 6 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor 17 golle yanıt verdi.
  1. 18.1.2019
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