Izquierdo için rakip River Plate – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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için rakip

Izquierdo için rakip River Plate

'a önerilen isimlerden biri olan ve 'da İkinci Başkan ile görüşen Brighton'un Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose 'nun diğer bir talibinin olduğu bildirildi.

'a önerilen isimlerden biri olan ve 'da İkinci Başkan ile görüşen Brighton'un Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose 'nun diğer bir talibinin olduğu bildirildi. Libertadores şampiyonu Arjantin ekibinin 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyu takımdan ayrılan Pity'nin yerine düşündüğü bildirildi. Yönetim, bu transfer için acele etmeme kararı aldı.

  1. 18.1.2019
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