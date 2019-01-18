Izquierdo için rakip River Plate

Beşiktaş'a önerilen isimlerden biri olan ve İstanbul'da İkinci Başkan Serdar Adalı ile görüşen Brighton'un Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose Izquierdo'nun diğer bir talibinin River Plate olduğu bildirildi. Libertadores şampiyonu Arjantin ekibinin 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyu takımdan ayrılan Pity'nin yerine düşündüğü bildirildi. Yönetim, bu transfer için acele etmeme kararı aldı.