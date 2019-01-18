Izquierdo için rakip River Plate
Beşiktaş'a önerilen isimlerden biri olan ve İstanbul'da İkinci Başkan Serdar Adalı ile görüşen Brighton'un Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose Izquierdo'nun diğer bir talibinin River Plate olduğu bildirildi.
Beşiktaş'a önerilen isimlerden biri olan ve İstanbul'da İkinci Başkan Serdar Adalı ile görüşen Brighton'un Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose Izquierdo'nun diğer bir talibinin River Plate olduğu bildirildi. Libertadores şampiyonu Arjantin ekibinin 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyu takımdan ayrılan Pity'nin yerine düşündüğü bildirildi. Yönetim, bu transfer için acele etmeme kararı aldı.
- 18.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Izquierdo için rakip River Plate haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.