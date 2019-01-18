Duhan Aksu’ya kanca

Adriano'yu ?satmaya hazırlanan Beşiktaş, sol kanada genç bir isim arıyor. Gündeme ise sürpriz bir isim geldi. İstanbulspor'da forma giyen Duhan Aksu. 21 yaşındaki oyuncu için henüz bir girişimde bulunulmadı. Adriano'nun takımdan ayrılması sonrasında Duhan için girişimde bulunulacak.