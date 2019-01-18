Duhan Aksu’ya kanca – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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’ya kanca

Duhan Aksu’ya kanca

'yu ?satmaya hazırlanan , sol genç bir isim arıyor.

'yu ?satmaya hazırlanan , sol genç bir isim arıyor. Gündeme ise sürpriz bir isim geldi. İstanbulspor'da forma giyen . 21 yaşındaki oyuncu için henüz bir girişimde bulunulmadı. Adriano'nun takımdan ayrılması sonrasında Duhan için girişimde bulunulacak.

  1. 18.1.2019
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