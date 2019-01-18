Başkan Erdoğan’a Vida’dan forma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç onuruna resmi akşam yemeği verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç onuruna resmi akşam yemeği verdi. Yemekte TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Beşiktaşlı oyuncu Damagoj Vida da ve Beşiktaşlı basketbolcu İvan Buva da yer aldı. Hırvat yıldız Vida, Başkan Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'e üzerinde isminin yazdığı Beşiktaş forması hediye etti.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Başkan Erdoğan’a Vida’dan forma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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