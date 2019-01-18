Başkan Erdoğan’a Vida’dan forma – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Başkan Erdoğan’a Vida’dan forma

Başkan Erdoğan’a Vida’dan forma

Başkan , Kitaroviç onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Başkan , Kitaroviç onuruna resmi akşam yemeği verdi. Yemekte Başkanı , Beşiktaşlı oyuncu Damagoj Vida da ve Beşiktaşlı basketbolcu İvan Buva da yer aldı. Hırvat yıldız Vida, Başkan Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı 'e üzerinde isminin yazdığı forması hediye etti.

  1. 18.1.2019
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