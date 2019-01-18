Adriano gidiyor!
Santos, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmakta ısrarcı Beşiktaş ise “Alacaklarını bırakırsa gidebilir” diyor!
Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar 975 bin euro daha kazanacak olan Adriano için Santos kulübü ısrarlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin sözleşme teklif etmeyi düşünmediğini ilettiği Brezilyalı oyuncunun yeni takımının teklifini kabul etmesi durumunda yılda 1.3 milyon dolar kazanacağı, anlaşmanın 2 senelik olacağı, ayrıca 1 milyon dolar da imza parası verileceği öğrenildi. Adriano'nun ayrılması için Beşiktaş yönetimi ikinci yarıdaki maaşı ile ilk yarıdan alacağı 400 bin euro'dan vazgeçmesini istiyor. Beşiktaş'ın 1+1 teklifine sıcak bakmayan Adriano, ya Ocak'ta ya da Mayıs'ta kesin olarak ayrılacak.
- 18.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Adriano gidiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.