Tolgay için teklif olmadı

Yönetici Ahmet Kavalcı, Tolgay Arslan'ya ilgili konuştu. Kavalcı, "Tolgay Arslan'ın Beşiktaş'la anlaşması var. Şu ana kadar istediğimiz parayı getiren olmadı. Tolgay için yurt dışından henüz teklif yok, yurt içinden bazı teklifler var ancak bu teklifler istediğimiz miktara ulaşmadığı için anlaşma sağlanamadı" diye konuştu.



TÖRE BEKLEMEDE

Siyah-beyazlı yönetici Ahmet Kavalcı, takım bulması istenen Gökhan Töre ile ilgili bir görüşmede bulunmadıklarını söyledi. Kavalcı, "Hocamız şu ana kadar bize herhangi bir talepte bulunmadı. Ancak eğer kendisi görüşmemizi isterse, biz de görüşmemizi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.