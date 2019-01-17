Tolgay için teklif olmadı
Yönetici Ahmet Kavalcı, Tolgay Arslan'ya ilgili konuştu.
Yönetici Ahmet Kavalcı, Tolgay Arslan'ya ilgili konuştu. Kavalcı, "Tolgay Arslan'ın Beşiktaş'la anlaşması var. Şu ana kadar istediğimiz parayı getiren olmadı. Tolgay için yurt dışından henüz teklif yok, yurt içinden bazı teklifler var ancak bu teklifler istediğimiz miktara ulaşmadığı için anlaşma sağlanamadı" diye konuştu.
TÖRE BEKLEMEDE
Siyah-beyazlı yönetici Ahmet Kavalcı, takım bulması istenen Gökhan Töre ile ilgili bir görüşmede bulunmadıklarını söyledi. Kavalcı, "Hocamız şu ana kadar bize herhangi bir talepte bulunmadı. Ancak eğer kendisi görüşmemizi isterse, biz de görüşmemizi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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