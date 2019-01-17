Tolgay için teklif olmadı – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Tolgay için teklif olmadı

Tolgay için teklif olmadı

, 'ya ilgili konuştu.

, 'ya ilgili konuştu. Kavalcı, "Tolgay Arslan'ın 'la anlaşması var. Şu ana kadar istediğimiz parayı getiren olmadı. Tolgay için yurt dışından henüz teklif yok, yurt içinden bazı teklifler var ancak bu teklifler istediğimiz miktara ulaşmadığı için anlaşma sağlanamadı" diye konuştu.

TÖRE BEKLEMEDE
Siyah-beyazlı yönetici , takım bulması istenen ile ilgili bir görüşmede bulunmadıklarını söyledi. Kavalcı, "Hocamız şu ana kadar bize herhangi bir talepte bulunmadı. Ancak eğer kendisi görüşmemizi isterse, biz de görüşmemizi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

  1. 17.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tolgay için teklif olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN