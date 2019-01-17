Şenol Güneş Burak Yılmaz'a sahip çıktı – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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'a sahip çıktı

Şenol Güneş Burak Yılmaz'a sahip çıktı

, takıma katılan ’a sahip çıkarak, “Burak inşallah oyunuyla, karakteriyle, davranışıyla hem camiaya hem taraftara layık olacaktır” ifadesini kullandı.

Teknik Direktörü , transfer olduğu ilk günden bu yana sert eleştirilere maruz kalan 'a bir kez daha sahip çıktı. Dün Ümraniye'ye giderek Şenol Güneş'e ve futbolculara çiçek vererek tatlı ikramında bulunan taraftarlarla Güneş arasında Burak Yılmaz diyaloğu da geçti. Burak Yılmaz'la daha önce de beraber olduğunu ve bu süre içinde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyen Güneş, Beşiktaş camiası içerinde gönül kırgınlıkları olsa da Burak'a sahip çıkılmasını istedi. Şenol Güneş taraftarlara, "Yanlışını söylemeli evet. Ama sevgi bazen nefreti getirmez, şiddeti getiriyor. Burada her oyuncunun, kendimizin mükemmel olduğunu söylemiyoruz. Burak inşallah oyunuyla, karakteriyle, davranışıyla hem size hem camiaya, hem taraftara layık olacaktır" dedi.

Gittiği takımlarda 7 ya da 17 numarayı tercih eden Burak, Beşiktaş'ta bu numaralar dolu (Q7 ve Lens) olduğu için 71 numarayı giyecek.

  1. 17.1.2019
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