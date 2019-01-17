Hem ziyaret hem destek – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Hem ziyaret hem destek

Hem ziyaret hem destek

 Lig'de yarın akşam deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan , dün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Lig'de yarın akşam deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan , dün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Uzun bir aradan sonra taraftarların Ümraniye 'ne gelerek ve futbolculara moral vermesi günün dikkat çeken gelişmesi oldu. Ziyarette yöneticiler , ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.

  1. 17.1.2019
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