Hem ziyaret hem destek

Süper Lig'de yarın akşam deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Uzun bir aradan sonra taraftarların Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Şenol Güneş ve futbolculara moral vermesi günün dikkat çeken gelişmesi oldu. Ziyarette yöneticiler Umut Güner, Ahmet Kavalcı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.