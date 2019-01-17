Hem ziyaret hem destek
Süper Lig'de yarın akşam deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'de yarın akşam deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Uzun bir aradan sonra taraftarların Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Şenol Güneş ve futbolculara moral vermesi günün dikkat çeken gelişmesi oldu. Ziyarette yöneticiler Umut Güner, Ahmet Kavalcı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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