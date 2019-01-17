Cenk Tosun’dan hoş geldin mesajı – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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’dan hoş geldin mesajı

Cenk Tosun’dan hoş geldin mesajı

'tan Everton'a giden , Fulham ile anlaşan Babel için , "'e hoş geldin Babi" paylaşımında bulundu.

'tan Everton'a giden , Fulham ile anlaşan Babel için , "'e hoş geldin Babi" paylaşımında bulundu.

  1. 17.1.2019
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