Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı resmen açıkladı! Muhayer Oktay kimdir?
Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, transfer görüşmelerine başlanan Muhayer Oktay'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
MUHAYER OKTAY KİMDİR?
Muhayer Oktay, 28 Nisan 1999 tarihinde Almanya'nın Hagen kasabasında dünyaya geldi. Futbola, FC Iserlohn'da başlayan Oktay, sonrasında Rot-Weiß Essen, VfL Bochum ve Fortuna Düsseldorf takımlarının altyapısında yer almıştır.
Fortuna Düsseldorf kulübünün ikinci takımında forma giyen Muhayer Oktay hakkında Türk kulüpleri için transfer iddiaları yer alıyor.
1,75 boyunda her iki ayağına da hakim olan Muhayer Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor.
- 17.1.2019 12:44
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı resmen açıkladı! Muhayer Oktay kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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