Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı resmen açıkladı! Muhayer Oktay kimdir?
17 Ocak 2019, Perşembe
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, 'ı resmen açıkladı! Muhayer Oktay kimdir?

Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı resmen açıkladı! Muhayer Oktay kimdir?

Kulübü, görüşmelerine başladığı 'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, görüşmelerine başlanan 'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

MUHAYER OKTAY KİMDİR?
Muhayer Oktay, 28 Nisan 1999 tarihinde Almanya'nın Hagen kasabasında dünyaya geldi. Futbola, FC Iserlohn'da başlayan Oktay, sonrasında Rot-Weiß Essen, VfL Bochum ve takımlarının altyapısında yer almıştır.

Fortuna Düsseldorf kulübünün ikinci takımında forma giyen Muhayer Oktay hakkında Türk kulüpleri için transfer iddiaları yer alıyor.

1,75 boyunda her iki ayağına da hakim olan Muhayer Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor.

  1. 17.1.2019 12:44
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