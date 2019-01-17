Beşiktaş ile Akhisarspor 14. randevuda
İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı - Beşiktaş'ın 27 golüne, Akhisarspor 17 golle yanıt verdi.
Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 13 maçtan 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 27 golüne, rekabette 6 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor 17 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.
Akhisarspor'un ev sahipliğindeki maçlar
Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Akhisarspor'un ev sahipliğinde yapılan 6 maçtan 2'sini siyah-beyazlılar, birini yeşil-siyahlılar kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Akhisarspor'un evindeki 11 golüne, deplasmandaki son 2 randevuyu kazanan Beşiktaş 13 golle karşılık verdi.
Geçen sezon Akhisar'da yapılan maçtan Beşiktaş 3-0 galip ayrıldı.
- 17.1.2019 09:26
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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