Adriano kalabilir – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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kalabilir

Adriano kalabilir

yönetimi 'yu bırakmak istemiyor.

yönetimi 'yu bırakmak istemiyor. Siyah-beyazlıların, Brezilyalı futbolcuya yeni sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı. Adriano'nun ise şu ana kadar Beşiktaş yönetimine net bir yanıt vermediği belirtilirken, ikinci yarının ortalarında bu konunun netleşeceği öğrenildi.

  1. 17.1.2019
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