Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında dikkat çeken detay! – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Başkan 'ın basın toplantısında dikkat çeken detay!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında dikkat çeken detay!

Beşiktaşlı futbolcu , Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in düzenlediği basın toplantısına katıldı.

'ın Hırvat yıldızı , 'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in düzenlediği basın toplantısını katıldı.


  1. 16.1.2019 20:08
  2. Güncelleme: 16.1.2019 20:08
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