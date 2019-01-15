Sambacı Adriano Santos radarında
Brezilya basınından yıldız oyuncu Adriano hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Brezilya basınından yıldız oyuncu Adriano hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Globoesporte'de yer alan habere göre; Brezilya'nın önde gelen kulüplerinden Santos, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Adriano'yu hedefine aldı. Sol kanadını güçlendirmek isteyen Santos'un 6 ay sonra Beşiktaş'taki sözleşmesi sona erecek olan Adriano'yu kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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