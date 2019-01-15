Sambacı Adriano Santos radarında

Brezilya basınından yıldız oyuncu Adriano hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Globoesporte'de yer alan habere göre; Brezilya'nın önde gelen kulüplerinden Santos, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Adriano'yu hedefine aldı. Sol kanadını güçlendirmek isteyen Santos'un 6 ay sonra Beşiktaş'taki sözleşmesi sona erecek olan Adriano'yu kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi.