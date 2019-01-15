Sambacı Adriano Santos radarında – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Sambacı Adriano Santos radarında

Sambacı Adriano Santos radarında

basınından yıldız oyuncu Adriano hakkında flaş bir iddiası ortaya atıldı.

basınından yıldız oyuncu Adriano hakkında flaş bir iddiası ortaya atıldı. Globoesporte'de yer alan habere göre; Brezilya'nın önde gelen kulüplerinden Santos, 'ın yıldız oyuncusu Adriano'yu hedefine aldı. Sol kanadını güçlendirmek isteyen Santos'un 6 ay sonra Beşiktaş'taki sözleşmesi sona erecek olan Adriano'yu kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi.

  1. 15.1.2019
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