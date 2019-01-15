Domagoj Vida değerini arıyor

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in gönderilmesinin ardından, Avrupa'da bir çok kulübün listesinde olan isimlerden biri olan Vida'nın da piyasasının yeniden canlandığı gözlendi. Sezon başında 20-25 milyon euro'lardan bahsedilen Vida için, siyah-beyazlıların 10 milyon euro civarında bir rakama bu işi bitirmeleri bekleniyor. Beşiktaşlı yöneticilerin bazı Premier Lig ekipleriyle görüşmeleri sürdürdükleri ve iyi bir rakamın gelmesi durumunda Vida'nın satılabileceği belirtildi.