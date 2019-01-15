Domagoj Vida değerini arıyor
Beşiktaş'ta Ryan Babel'in gönderilmesinin ardından, Avrupa'da bir çok kulübün listesinde olan isimlerden biri olan Vida'nın da piyasasının yeniden canlandığı gözlendi.
Beşiktaş'ta Ryan Babel'in gönderilmesinin ardından, Avrupa'da bir çok kulübün listesinde olan isimlerden biri olan Vida'nın da piyasasının yeniden canlandığı gözlendi. Sezon başında 20-25 milyon euro'lardan bahsedilen Vida için, siyah-beyazlıların 10 milyon euro civarında bir rakama bu işi bitirmeleri bekleniyor. Beşiktaşlı yöneticilerin bazı Premier Lig ekipleriyle görüşmeleri sürdürdükleri ve iyi bir rakamın gelmesi durumunda Vida'nın satılabileceği belirtildi.
- 15.1.2019
-
Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
-
John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
-
Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
Domagoj Vida değerini arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.