Domagoj Vida değerini arıyor – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Domagoj Vida değerini arıyor

Domagoj Vida değerini arıyor

'ta 'in gönderilmesinin ardından, Avrupa'da bir çok kulübün listesinde olan isimlerden biri olan Vida'nın da piyasasının yeniden canlandığı gözlendi.

'ta 'in gönderilmesinin ardından, Avrupa'da bir çok kulübün listesinde olan isimlerden biri olan Vida'nın da piyasasının yeniden canlandığı gözlendi. Sezon başında 20-25 milyon euro'lardan bahsedilen Vida için, siyah-beyazlıların 10 milyon euro civarında bir rakama bu işi bitirmeleri bekleniyor. Beşiktaşlı yöneticilerin bazı ekipleriyle görüşmeleri sürdürdükleri ve iyi bir rakamın gelmesi durumunda Vida'nın satılabileceği belirtildi.

  1. 15.1.2019
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