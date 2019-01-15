Domagoj Vida Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak

Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, yarın Ankara'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'le bir araya geleceği yemeğe davet edilen Hırvat futbolcu Vida, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'e eşlik edecek.