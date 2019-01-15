Domagoj Vida Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak
15 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak

Domagoj Vida Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak

'ın Hırvat yıldızı , yarın 'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in bir araya geleceği yemeğe katılacak.

'ın Hırvat savunmacısı , yarın 'ya gidecek. 'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'le bir araya geleceği yemeğe davet edilen Hırvat futbolcu Vida, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'e eşlik edecek.

  1. 15.1.2019 13:33
  2. Güncelleme: 15.1.2019 13:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Domagoj Vida Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN