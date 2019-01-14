Torino bekleyişte

Tolgay ile ilgilenen İtalyan temsilcisi Torino'nun, Beşiktaş'ın takas teklifine yanaşmaması yüzünden beklemeye geçtiği ifade edildi. Torino'nun, İngiliz ekibi Tottenham'la Soualiho Meite için görüşmelere devam ettiği, Fransız oyuncunun satışının netleşmesinden sonra 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yapacağı iddia edildi.