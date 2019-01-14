Torino bekleyişte
Tolgay ile ilgilenen İtalyan temsilcisi Torino'nun, Beşiktaş'ın takas teklifine yanaşmaması yüzünden beklemeye geçtiği ifade edildi.
Tolgay ile ilgilenen İtalyan temsilcisi Torino'nun, Beşiktaş'ın takas teklifine yanaşmaması yüzünden beklemeye geçtiği ifade edildi. Torino'nun, İngiliz ekibi Tottenham'la Soualiho Meite için görüşmelere devam ettiği, Fransız oyuncunun satışının netleşmesinden sonra 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yapacağı iddia edildi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Torino bekleyişte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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