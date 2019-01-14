Torino bekleyişte – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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bekleyişte

Torino bekleyişte

Tolgay ile ilgilenen İtalyan temsilcisi 'nun, 'ın takas teklifine yanaşmaması yüzünden beklemeye geçtiği ifade edildi.

Tolgay ile ilgilenen İtalyan temsilcisi 'nun, 'ın takas teklifine yanaşmaması yüzünden beklemeye geçtiği ifade edildi. Torino'nun, İngiliz ekibi Tottenham'la Soualiho Meite için görüşmelere devam ettiği, Fransız oyuncunun satışının netleşmesinden sonra 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yapacağı iddia edildi.

  1. 14.1.2019
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