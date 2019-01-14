Ryan Babel Fulham’da

Beşiktaş, takımdaki geleceği yılan hikayesinde dönen Hollandalı yıldız Ryan Babel'i, 2 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a verdi. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. 2 yıl önce Deportivo'dan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Babel, siyah- beyazlı formayla çıktığı 89 maçta 29 gol ve 12 asiste imza atarken 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Öte yandan Hollandalı oyuncunun oğlu, sosyal medya hesabından Babel'in tesislerden ayrılırken çekilen görüntülerini paylaştı ve "Gerçekten ayrılıyor" ifadelerini kullandı. Babel de geçtiğimiz gece sosyal medya hesabından uçan bir kartal görseli kullanıp gideceğinin mesajını vermişti. Öte yandan Babel, Fulham'ın bu sezon çinde Beşiktaş'tan ikinci transferi oldu. Ada temsilcisi sezon başında da Fabri'yi renklerine bağlamıştı.



'KİRALIK GİDİYOR'

Babel için yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ilginç bir açıklama geldi. Mahmutyazıcıoğlu, "Babel 6 aylığına kiralık gidiyor. 2 milyon euro'ya anlaştık. 6 ay sonra bize geri de dönebilir. Sözleşmesini uzatabiliriz. Tamamen bağ kopmuş değil" diyerek kafa karıştırdı. Bu açıklama "Babel sözleşme mi uzattı" sonusunu akıllara getirdi.



ALTERNATİFİ İTALYA'DAN

Beşiktaş, Fulham'a giden Ryan Babel'in alternatifini ise İtalya'dan buldu. Bonservisi Juventus'ta olan ve Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Marko Pjaca'yı kiralamak için çalışmalara başlandı. 23 yaşındaki Hırvat forvet oyuncusu, Fiorentina formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu. 1.86'lık Pjaca, orta saha sol kanat oyuncusu.