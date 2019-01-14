‘Önce serbest kalmalıyım’

Brezilya'nın Bandeirantes radyosuna konuşan Vagner Love, Corinthians'ın her zaman ilgisini çektiğini belirterek şunları söyledi: Beşiktaş'tan neredeyse 6 aylık (1 milyon euro) alamadım. Takımdan ayrı çalışıyorum. Tüm alacaklarımı alıp serbest kalacağım. Sonra transfer görüşeceğim.