‘Önce serbest kalmalıyım’ – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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‘Önce serbest kalmalıyım’

‘Önce serbest kalmalıyım’

'nın Bandeirantes radyosuna konuşan , 'ın her zaman ilgisini çektiğini belirterek şunları söyledi:

'nın Bandeirantes radyosuna konuşan , 'ın her zaman ilgisini çektiğini belirterek şunları söyledi: 'tan neredeyse 6 aylık (1 milyon euro) alamadım. Takımdan ayrı çalışıyorum. Tüm alacaklarımı alıp serbest kalacağım. Sonra transfer görüşeceğim.

  1. 14.1.2019
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