Ara transfer döneminde orta sahaya da bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Fransız basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılı ekip, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes'te forma giyen Teji Savanier'i transfer edecek. Yine iddialara göre Aslan'ın bu transfer için Nimes kulübüne tam 6 milyon euro önerdi.

Teji Savanier kimdir?

Teji Savanier 22 Aralık 1991'de Montpellier'de doğdu. 1.71 boyundaki Fransız oyuncu, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde forma giyiyor.

3,5 sezondur Nimes forması giyen Fransız futbolcu Savanier, bu sezon Nimes formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Teji Savanier'in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KARİYERİNDE İLK KEZ...

Savanier'nin adı son olarak takımının Paris Saint Germain ile oynadığı maçta Kylian Mbappe ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Üzerine yürüdüğü Savanier'yi iten Mbappe, böylece kariyerinin ilk kırmızı kartını görmüştü.