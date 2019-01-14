Beşiktaş gündem PSG'den Choupo-Moting – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

gündem 'den Choupo-Moting

Beşiktaş gündem PSG'den Choupo-Moting

Fransızlar, ’ın Moting için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı. “Moting ’de yedek kalmaktan sıkıldı” denildi

'ın Choupo Moting'i istediğinin duyulması ve Al Rayyan'ı çalıştıran 'un "Choupo-Moting Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi" açıklamasının ardından dedikoduları ardı ardına patladı. Bu iddialardan biri de Fransızlardan geldi. Ülke basınında siyah-beyazlıların Kamerunlu oyuncu için 'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak henüz bir cevap alamadıkları öne sürüldü. Beşiktaş'ın Babel'den sonra acele bir transfer yapmak isediği belirtilen haberlerde 29 yaşındaki forvet için ısrarcı olabileceğinin de altı çizildi ve "Moting yedek kalmaktan sıkıldığı için Türkleri istiyor" denildi. ekibinde 2020'ye kadar kontratı bulunan 1.91 boyundaki Moting bu sezon 14 karşılaşmada sadece 3 kez ilk 11 başladı ve 1 gol atabildi.

COME TO ÇILGINLIĞI BAŞLADI
Öte yandan Moting'in adı Beşiktaş ile anılmaya başlayınca siyah- beyazlı tarafarlar bir transfer klasiğine imza atmaya başladılar. Oyuncunun, sosyal medya hesabındaki fotoğraflarına binlerce "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" yorumları bıraktılar.

  1. 14.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş gündem PSG'den Choupo-Moting haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN