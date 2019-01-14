Beşiktaş Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

, 'in 18'inci haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

  1. 14.1.2019 20:54
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