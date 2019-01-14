‘Beşiktaş 1.5’a bitirdi’
Beşiktaş için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi.
Beşiktaş için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Andrea Bricchi, Beşiktaş'ın Milan'da forma giyen Halilovic transferini olumlu sonuçlandırdığını yazdı. Bricchi hatta siyah-beyazlıların bu transfer için Milan'a 1.5 milyon Euro ödeyeceği iddiasında bulundu. Zagreb altyapısında futbola başlayan Halilovic, ardından Barcelona'ya transfer oldu. 2016'da Hamburg'un yolunu tutan genç futbolcu, geçtiğimiz yıl Milan'a transfer olmuştu.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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