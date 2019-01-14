‘Beşiktaş 1.5’a bitirdi’ – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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1.5’a bitirdi’

‘Beşiktaş 1.5’a bitirdi’

için 'dan iddiası gündeme geldi.

için 'dan iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Andrea Bricchi, Beşiktaş'ın Milan'da forma giyen Halilovic transferini olumlu sonuçlandırdığını yazdı. Bricchi hatta siyah-beyazlıların bu transfer için Milan'a 1.5 milyon Euro ödeyeceği iddiasında bulundu. Zagreb altyapısında futbola başlayan Halilovic, ardından 'ya transfer oldu. 2016'da Hamburg'un yolunu tutan genç futbolcu, geçtiğimiz yıl Milan'a transfer olmuştu.

  1. 14.1.2019
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