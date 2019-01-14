‘Beşiktaş 1.5’a bitirdi’

Beşiktaş için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Andrea Bricchi, Beşiktaş'ın Milan'da forma giyen Halilovic transferini olumlu sonuçlandırdığını yazdı. Bricchi hatta siyah-beyazlıların bu transfer için Milan'a 1.5 milyon Euro ödeyeceği iddiasında bulundu. Zagreb altyapısında futbola başlayan Halilovic, ardından Barcelona'ya transfer oldu. 2016'da Hamburg'un yolunu tutan genç futbolcu, geçtiğimiz yıl Milan'a transfer olmuştu.