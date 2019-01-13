Yağmur engeli – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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Yağmur engeli

Yağmur engeli
'ın, dün 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Karşılaşmayı izlemeye gelen 50 taraftar da bir süre tribünde bekledikten sonra tesisi terk etti. 'da iki hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, Helmond Sport'u 1-0, Afjet Afyonspor'u da 5-1 mağlup etmişti.
  1. 13.1.2019
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