Ve Babel gitti! Yeni takımı...
Beşiktaş, Ryan Babel'i 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a sattı.
Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'i 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a sattığı öğrenildi. 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu bu sezon Beşiktaş ile 19 karşılaşmada forma giydi.
Ryan Babel bu sezon 19 karşılaşmada 6 gol, 1 asist ile performans ortaya koydu.
Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.
- 13.1.2019 12:08
- Güncelleme: 13.1.2019 12:44
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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