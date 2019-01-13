Ve Babel gitti! Yeni takımı...

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'i 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a sattığı öğrenildi. 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu bu sezon Beşiktaş ile 19 karşılaşmada forma giydi.

Ryan Babel bu sezon 19 karşılaşmada 6 gol, 1 asist ile performans ortaya koydu.

Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.