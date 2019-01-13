Ve Babel gitti! Yeni takımı...
13 Ocak 2019, Pazar
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Ve Babel gitti! Yeni takımı...

Ve Babel gitti! Yeni takımı...

, 'i 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a sattı.

'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'i 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a sattığı öğrenildi. 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu bu sezon Beşiktaş ile 19 karşılaşmada forma giydi.

Ryan Babel bu sezon 19 karşılaşmada 6 gol, 1 asist ile performans ortaya koydu.

Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

  1. 13.1.2019 12:08
  2. Güncelleme: 13.1.2019 12:44
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