Sağ beke 3 aday – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Sağ beke 3 aday

Sağ beke 3 aday

Sampdoria’dan Berezynski, ’dan Castagne ve ’den Şener için girişimler devam ediyor.

sağ bek arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Sampdoria'dan Bartos Berezynski, 'dan Timoty Castagne ve 'den Şener için girişimlerini yaptı. Berezynski hem 2023'e kadar sözleşmesi hem de güncel piyasasının çok yüksek olması sebebiyle zor görünürken, Castagne ve Şener gerçekleşme ihtimali yüksek oyuncular. Özellikle 'ı çok isteyen F.Bahçe'den hem Şener, hem de 4 milyon euro para talep eden Beşiktaş'ta, pazarlığı sürdüren 'nın bu transferi sonuçlandırması atılacak adımları belirleyecek.
  1. 13.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağ beke 3 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN