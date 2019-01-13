Babel yuvadan uçuyor – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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yuvadan uçuyor

Babel yuvadan uçuyor

'ta yuvadan uçuyor... , ve 'dan teklifler alan Hollandalı yıldızın, ekiplerinden ile anlaştığı öğrenildi.

'ta yuvadan uçuyor... , ve 'dan teklifler alan Hollandalı yıldızın, ekiplerinden ile anlaştığı öğrenildi. İngiliz ekibinin Babel'in bonservisi için 1.5 milyon euro civarında bir rakam ödeyeceği kaydedildi. Dün 'in "Babel bizim için önemli. Kendisine 'gideceksen gidebilirsin buradaysan buradasın' dedim" açıklamasını yapmasından sonra kesin olarak kalması beklenen Babel'in resmi hesabından 'Uçan ' fotoğrafını paylaşması, "yuvadan uçtu" şeklinde yorumlara yol açtı. basını sol kanat oyuncusunun, ikinci yarıda kiralık olarak Fulham'da forma giyeceğini iddia etti. Kulüplerin anlaşmak üzere olduğu transferin salı günü açıklanması bekleniyor.

Babel, Instagram'dan 'Uçan Kartal' fotosu paylaştı
  1. 13.1.2019
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