Rakip Greuther Fürth – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Rakip

Rakip Greuther Fürth

, bugün yapacağı son hazırlık maçıyla tamamlıyor.

, bugün yapacağı son hazırlık maçıyla tamamlıyor. Siyah-beyazlılar saat 15.00'te 2. Bundesliga takımlarından ile karşılaştıktan sonra 'a geri dönecek. Siyah-beyazlılar 'daki ilk hazırlık maçında Helmond'u 1-0 (Larin), ikinci maçta Afjet Afyonspor'u 5-1 (Larin-2, Ljajic, Fatih, Babel) mağlup etmişti.

  1. 12.1.2019
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