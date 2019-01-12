Rakip Greuther Fürth
Beşiktaş, Antalya kampını bugün yapacağı son hazırlık maçıyla tamamlıyor.
Beşiktaş, Antalya kampını bugün yapacağı son hazırlık maçıyla tamamlıyor. Siyah-beyazlılar saat 15.00'te Almanya 2. Bundesliga takımlarından Greuther Fürth ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a geri dönecek. Siyah-beyazlılar Antalya'daki ilk hazırlık maçında Helmond'u 1-0 (Larin), ikinci maçta Afjet Afyonspor'u 5-1 (Larin-2, Ljajic, Fatih, Babel) mağlup etmişti.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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