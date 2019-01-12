Pepe-Orman yan yana

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da Türkiye'nin 103. Kartal Yuvası mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Bir süre mağazayı gezen Başkan Orman, kaleye geçen minik bir taraftar için penaltı atışı gerçekleştirdi. Ardından mağazada futbolcuların yer aldığı maket bölümüne yönelen Orman, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Pepe'nin yanındaki koltuğa oturdu.