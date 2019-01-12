Pepe-Orman yan yana
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da Türkiye'nin 103. Kartal Yuvası mağazasının açılışını gerçekleştirdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da Türkiye'nin 103. Kartal Yuvası mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Bir süre mağazayı gezen Başkan Orman, kaleye geçen minik bir taraftar için penaltı atışı gerçekleştirdi. Ardından mağazada futbolcuların yer aldığı maket bölümüne yönelen Orman, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Pepe'nin yanındaki koltuğa oturdu.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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