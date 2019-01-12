Pepe-Orman yan yana – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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-Orman yan yana

Pepe-Orman yan yana

Başkanı , 'da 'nin 103. mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Başkanı , 'da 'nin 103. mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Bir süre mağazayı gezen Başkan Orman, kaleye geçen minik bir taraftar için penaltı atışı gerçekleştirdi. Ardından mağazada futbolcuların yer aldığı maket bölümüne yönelen Orman, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan 'nin yanındaki koltuğa oturdu.

  1. 12.1.2019
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