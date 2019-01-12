Lucescu’dan ziyaret – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Lucescu’dan ziyaret

Lucescu’dan ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'ın ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'ın ziyaret etti. Mircea Lucescu'ya yardımcısı ve Beşiktaş'ın eski kaptanı da eşlik etti. Antrenmanın bitmesinin ardından milli futbolcular Lucescu'ya "Hoş geldin" derken, Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida da, Lucescu'nun yanına giden isimlerden birisi oldu.

  1. 12.1.2019
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