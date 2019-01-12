Gabarron iddiası

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde gündeminde olduğu iddia edilen Patric Gabarron için bir iddia geldi. İtalya basınında yer alan haberde, siyah beyazlıların Lazio'nun 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Patric Gabarron ile ilgilendiğini yazıldı. Bu sezon 7 kez forma şansı bulabilen İspanyol oyuncunun Lazio ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.