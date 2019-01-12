Gabarron iddiası – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Gabarron iddiası

Gabarron iddiası

'ın ara döneminde gündeminde olduğu iddia edilen için bir iddia geldi.

'ın ara döneminde gündeminde olduğu iddia edilen için bir iddia geldi. basınında yer alan haberde, siyah beyazlıların 'nun 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Patric Gabarron ile ilgilendiğini yazıldı. Bu sezon 7 kez forma şansı bulabilen İspanyol oyuncunun Lazio ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 12.1.2019
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