Gabarron iddiası
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde gündeminde olduğu iddia edilen Patric Gabarron için bir iddia geldi.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde gündeminde olduğu iddia edilen Patric Gabarron için bir iddia geldi. İtalya basınında yer alan haberde, siyah beyazlıların Lazio'nun 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Patric Gabarron ile ilgilendiğini yazıldı. Bu sezon 7 kez forma şansı bulabilen İspanyol oyuncunun Lazio ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Gabarron iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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