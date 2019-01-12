Beşiktaşlı Fatih tamam
Beşiktaş, savunma oyuncusu Fatih Aksoy'un 1,5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını bildirdi.
Beşiktaş, savunma oyuncusu Fatih Aksoy'un 1,5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin 1,5 yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi. Fatih Aksoy, siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de iki, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maçta görev aldı.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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