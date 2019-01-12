Beşiktaşlı Fatih tamam – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Beşiktaşlı Fatih tamam

Beşiktaşlı Fatih tamam

, savunma oyuncusu 'un 1,5 yıllığına a kiralandığını bildirdi.

, savunma oyuncusu 'un 1,5 yıllığına a kiralandığını bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin 1,5 yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi. Fatih Aksoy, siyah-beyazlı formayla 'de iki, Avrupa Ligi'nde ise dört maçta görev aldı.

  1. 12.1.2019
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