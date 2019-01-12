Beşiktaşlı Fatih tamam

Beşiktaş, savunma oyuncusu Fatih Aksoy'un 1,5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin 1,5 yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi. Fatih Aksoy, siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de iki, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maçta görev aldı.