Beşiktaş TOFAŞ'a diş geçiremedi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Sompo Japan’la karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 89-79 skorla kazandı.
Salon: Tofaş
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Arslanoğlu xx, Kerem Baki xx
TOFAŞ: Diante Garrett xxx 16, Berkan Durmaz x 2, Samuel Jose Mejia xxx 16, Frank Elegar xx 14, Kyle Weems xx 11, Barış Ermiş x 8, Yiğit Arslan x 6, Kenneth Kadji xx 9, Muhsin Yaşar x 7
Başantrenör: Orhun Ene
Beşiktaş Sompo Japan: Phillip Mchael Pressey xxx 20, Erkan Veyseloğlu xx 9, Samet Geyik x 4, Robin Clemens Benzing x 3, Dusan Cantekin x, Burak Can Yıldızlı x, Kyle Edward Gibson xxx 15, Can Maxim Mutaf x 2, Kenan Sipahi x 4, Ivan Buva xx 9, Jason Allen Rich xxx 13
Başantrenör: Dusko Ivanonıc
2. Periyot: 16-17 (Beşiktaş lehine)
Devre: 47-29 (TOFAŞ lehine)
3. Periyot: 67-52 (TOFAŞ lehine)
- 12.1.2019 19:14
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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