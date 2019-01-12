Beşiktaş TOFAŞ'a diş geçiremedi
12 Ocak 2019, Cumartesi
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TOFAŞ'a diş geçiremedi

Beşiktaş TOFAŞ'a diş geçiremedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında TOFAŞ, sahasında Sompo Japan’la karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 89-79 skorla kazandı.

Salon: Tofaş
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Arslanoğlu xx, Kerem Baki xx
TOFAŞ: Diante Garrett xxx 16, Berkan Durmaz x 2, Samuel Jose Mejia xxx 16, Frank Elegar xx 14, Kyle Weems xx 11, x 8, Yiğit Arslan x 6, Kenneth Kadji xx 9, Muhsin Yaşar x 7
Başantrenör: Orhun Ene
Sompo Japan: Phillip Mchael Pressey xxx 20, Erkan Veyseloğlu xx 9, Samet Geyik x 4, Robin Clemens Benzing x 3, Dusan Cantekin x, Burak Can Yıldızlı x, Kyle Edward Gibson xxx 15, Can Maxim Mutaf x 2, x 4, Ivan Buva xx 9, Jason Allen Rich xxx 13
Başantrenör: Dusko Ivanonıc
2. Periyot: 16-17 (Beşiktaş lehine)
Devre: 47-29 (TOFAŞ lehine)
3. Periyot: 67-52 (TOFAŞ lehine)

  1. 12.1.2019 19:14
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