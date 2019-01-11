Q7 beni öldürür – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Q7 beni öldürür

Q7 beni öldürür

Porto'ya giden ilk röportajını verdi.

Porto'ya giden ilk röportajını verdi. Eski takımı Porto ile attığı son golü hatırlayıp hatırlamadığı sorulan tecrübeli yıldız, "Attığım son gol 'ya karşıydı. Ortayı yapmıştı. Yok yok, Quaresma'ydı. Karıştırdığım için beni öldürecek. Benim hatam bu" ifadesini kullandı. Pepe, - Porto maçı için de "Kariyerimin en zor maçıydı" diye konuştu.

  1. 11.1.2019
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