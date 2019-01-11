Q7 beni öldürür
Porto'ya giden Pepe ilk röportajını verdi.
Porto'ya giden Pepe ilk röportajını verdi. Eski takımı Porto ile attığı son golü hatırlayıp hatırlamadığı sorulan tecrübeli yıldız, "Attığım son gol Benfica'ya karşıydı. Ortayı Raul Meireles yapmıştı. Yok yok, Quaresma'ydı. Karıştırdığım için beni öldürecek. Benim hatam bu" ifadesini kullandı. Pepe, Beşiktaş- Porto maçı için de "Kariyerimin en zor maçıydı" diye konuştu.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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