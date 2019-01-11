Q7 beni öldürür

Porto'ya giden Pepe ilk röportajını verdi. Eski takımı Porto ile attığı son golü hatırlayıp hatırlamadığı sorulan tecrübeli yıldız, "Attığım son gol Benfica'ya karşıydı. Ortayı Raul Meireles yapmıştı. Yok yok, Quaresma'ydı. Karıştırdığım için beni öldürecek. Benim hatam bu" ifadesini kullandı. Pepe, Beşiktaş- Porto maçı için de "Kariyerimin en zor maçıydı" diye konuştu.