Gidecekler var – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Gidecekler var

Gidecekler var

Başkan Orman, “Kadromuzda fazla oyuncumuz var Bazı oyuncularla yollarımızı ayrılmak istiyoruz” dedi.

Başkanı , alma değil, satma dönemine girdiklerini ifade etti. Bir sağ bek transferi yapabileceklerini, bunun haricinde girecek oyuncular olduğunu belirten Başkan Orman, "Kadromuzda fazla sayıda oyuncumuz var. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda 'ın almaktan daha çok satmaya konsantre olacağı durum söz konusu" dedi. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı, "Artık düşük maliyetli transferlere mi bakılacak" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ucuz maliyetli değil ama taraftarlarımız, özellikle genç nüfus sansasyonel bir bekliyor. Bütün giderlerimiz döviz, gelirlerimiz ise TL iledir. Bu maliyetlerle kulüp bütçemizi daraltmamız lazım. Biz de o doğrultuda gideceğiz."

KONTRATIMIZ DEĞİL PERFORMANS ÖNEMLİ
Başkan Fikret Orman, 'e önerilen ve tecrübeli hocanın 'Sezon sonu görüşürüz" diyerek geri çevirdiği 3 senelik yeni anlaşma için şu yorumu yaptı: "Şu anda Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın kontratından daha önemli konuşulması gereken şey, ikinci yarıdaki Beşiktaş'ın performansıdır. Ben de, hocamızda sadece buna konsantreyiz. Bundan sonrakiler ise aile içerisinde çözeceğimiz şeyler."

FIFA'YA GİDİYORSA BİNİP UÇAĞA GİDER!
Beşiktaş Başkanı Orman, "Love'un avukatı, alacakları ödenmediği için 'ya gidiyormuş. Ne diyorsunuz?" sorusunu şu yanıtı verdi: "Başka kulüplerde futbolcuların milyonlarca alacağı var, bunları kimse konuşmuyor. Vagner Love'un da alacağı var. FIFA'ya gidecekse uçaklar var, biner gider. Love da mutsuz, biz de mutsuzuz. Belirli bir bonservis bedeli ödedik, kimse bize akılsız gözüyle bakmasın."

  1. 11.1.2019
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