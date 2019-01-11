Burak sıkı çalışıyor

Antrenman eksikliği nedeniyle Şenol Güneş'in hazırlık maçlarında forma şansı vermediği tecrübeli forvetin istekli görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Burak Yılmaz'ın Antalya kampındaki bu hırsı dikkat çekerken, başarılı forvetin ikinci yarının ilk maçında ilk 11'de olmasa da, 18 kişilik maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Burak için İkinci Başkan Serdal Adalı da "Burak iyi bir Beşiktaşlı, bize katkı sağlayacağına eminim. Sezon sonuna kadar en az 10 gol atacaktır" diyerek yıldız futbolcuya sonuna kadar güvendiklerini ifade etmişti.



REKABET GETİRİR

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Burak Yılmaz transferinin siyah-beyazlı takıma olumlu yönde yansıyacağını söyledi. Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Larin, Burak Yılmaz için "Burak çok deneyimli bir oyuncu. Burada olması gerçekten güzel. Forvet hattındaki rekabeti yükseltecektir. Vagner, İstanbul'da kaldı. Ben de takımın parçası olmaya çalışıyorum. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayım" dedi. Sezon başında goller atan ancak sonrasında bir düşüş yaşan genç oyuncu, "Başlangıçta goller attım, asistler yaptım ama sonra bir düşüş oldu. Ama şuna inanıyorum, yeniden goller atarak Beşiktaş'ın önemli bir parçası olabilirim" diye konuştu.



DESTEK OLUNMALI

Siyah-beyazlıların unutulmaz futbolcularından Yusuf Şimşek, Burak Yılmaz transferini haber1903'e değerlendirdi. Burak'ın Türkiye'nin en iyi santrforu olduğunu dile getiren Şimşek; "Beşiktaş'ta çok iş yapacağını düşünüyorum. En olgun döneminde Beşiktaş'a geldi. Bu saatten sonra oyuncu ile ilgili güzel şeyler söylememiz gerekiyor. Netice itibari ile Beşiktaş ile sözleşme imzalamış. Burak Yılmaz'a destek vermemiz lazım. Büyük sorumluluk altına girdi. Bir grup seviyor, bir grup sevmiyor. O da kendini herkese sevdirmeli" dedi. Bu arada Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Olivier Veigneau de, Burak için "Çok iyi bir bitirici. Her zaman kontrol altında tutulması gereken bir oyuncu" ifadelerini kullandı.