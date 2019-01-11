Beşiktaş'ta Fatih Aksoy ayrılığı!
Pepe ile sözleşmesini fesheden Beşiktaş, bir stoperi ile daha yollarını ayırdı. Fatih Aksoy, Süper Lig takımlarından Sivasspor'a kiralandı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho'nun yerine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi.
20 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Demir Grup Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyo
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- 11.1.2019 21:45
- Güncelleme: 11.1.2019 22:05
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Beşiktaş'ta Fatih Aksoy ayrılığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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