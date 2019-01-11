Beşiktaş'ta Fatih Aksoy ayrılığı! – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ta ayrılığı!

Beşiktaş'ta Fatih Aksoy ayrılığı!

ile sözleşmesini fesheden , bir stoperi ile daha yollarını ayırdı. , takımlarından 'a kiralandı.

Spor Toto 'de ikinci yarı hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde sürdüren ikinci transferini gerçekleştirdi.

'e olan Robinho'nun yerine ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de 'tan 'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak forması giyeceği öğrenildi.

20 Ocak'ta Aytemiz ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyo

.

  1. 11.1.2019 21:45
  2. Güncelleme: 11.1.2019 22:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Fatih Aksoy ayrılığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN