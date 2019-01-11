Akhisar maçı 18 Ocak’ta – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Akhisar maçı ’ta

Akhisar maçı 18 Ocak’ta

'de ikinci yarının ilk 3 hafta programı açıklandı.

'de ikinci yarının ilk 3 hafta programı açıklandı. Buna göre 'ın, deplasmandaki Akhisar mücadelesi Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. İkinci hafta 'u 25 Ocak Cuma günü ağırlayacak olan , ile deplasmanda 3 Şubat pazar günü karşılaşacak.

  1. 11.1.2019
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