Akhisar maçı 18 Ocak’ta

Süper Lig'de ikinci yarının ilk 3 hafta programı açıklandı. Buna göre Beşiktaş'ın, deplasmandaki Akhisar mücadelesi 18 Ocak Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. İkinci hafta Erzurum'u 25 Ocak Cuma günü ağırlayacak olan Kartal, Antalyaspor ile deplasmanda 3 Şubat pazar günü karşılaşacak.