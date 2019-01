Tosic’in eşinden anlamlı paylaşım

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Tosic'in eşi ünlü şarkıcı Jelena sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Yenge come to Beşiktaş" notunu düştü. Jelana'nın bu paylaşımı transfer iddialarını artırdı.