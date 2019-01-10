Tosic’in eşinden anlamlı paylaşım – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Tosic’in eşinden anlamlı paylaşım

Tosic’in eşinden anlamlı paylaşım

'ın eski futbolcusu 'in eşi 'nın yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

'ın eski futbolcusu 'in eşi 'nın yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Tosic'in eşi ünlü şarkıcı Jelena sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Yenge come to Beşiktaş" notunu düştü. Jelana'nın bu paylaşımı transfer iddialarını artırdı.

  1. 10.1.2019
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