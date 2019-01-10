Tosic’in eşinden anlamlı paylaşım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Tosic'in eşi ünlü şarkıcı Jelena sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Yenge come to Beşiktaş" notunu düştü. Jelana'nın bu paylaşımı transfer iddialarını artırdı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Tosic’in eşinden anlamlı paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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