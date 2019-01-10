Pepe & Quaresma Porto’da buluşur! – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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& Quaresma Porto’da buluşur!

Pepe & Quaresma Porto’da buluşur!

'nin Porto'ya attığı imza sonrasında Portekiz basını geçen hafta ortaya attığı Quaresma iddiasını yeniden gündeme getirdi.

'nin Porto'ya attığı imza sonrasında Portekiz basını geçen hafta ortaya attığı Quaresma iddiasını yeniden gündeme getirdi. Pepe'nin 'den eski takım arkadaşı Casillas'la buluştuğu, sıranın Q7'ye geldiği ve Quaresma'nın da Pepe gibi 'la yaşadığı mali kriz nedeniyle sözleşmesini feshetmek için görüşme yaptığı iddia edildi.

  1. 10.1.2019
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