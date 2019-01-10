Pepe & Quaresma Porto’da buluşur!

Pepe'nin Porto'ya attığı imza sonrasında Portekiz basını geçen hafta ortaya attığı Quaresma iddiasını yeniden gündeme getirdi. Pepe'nin Real Madrid'den eski takım arkadaşı Casillas'la buluştuğu, sıranın Q7'ye geldiği ve Quaresma'nın da Pepe gibi Beşiktaş'la yaşadığı mali kriz nedeniyle sözleşmesini feshetmek için görüşme yaptığı iddia edildi.