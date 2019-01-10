Pepe & Quaresma Porto’da buluşur!
Pepe'nin Porto'ya attığı imza sonrasında Portekiz basını geçen hafta ortaya attığı Quaresma iddiasını yeniden gündeme getirdi.
Pepe'nin Porto'ya attığı imza sonrasında Portekiz basını geçen hafta ortaya attığı Quaresma iddiasını yeniden gündeme getirdi. Pepe'nin Real Madrid'den eski takım arkadaşı Casillas'la buluştuğu, sıranın Q7'ye geldiği ve Quaresma'nın da Pepe gibi Beşiktaş'la yaşadığı mali kriz nedeniyle sözleşmesini feshetmek için görüşme yaptığı iddia edildi.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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