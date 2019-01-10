Medel harekatı resmen başladı – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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harekatı resmen başladı

Medel harekatı resmen başladı

İngiliz ekibi , "Şili'li Pitbull" Gary 'in peşinde..

İngiliz ekibi , "Şili'li Pitbull" Gary 'in peşinde.. 'un haberine göre ekibi bu transferi bitirmeye çok yakın. West Ham'ın Şili'li teknik direktörü 'nin de bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Pellegrini'nin "Mümkün olan en kısa süre içinde Medel'i takımımda görmek istiyorum" dediği öğrenildi.

  1. 10.1.2019
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