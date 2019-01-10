Medel harekatı resmen başladı

İngiliz ekibi West Ham United, "Şili'li Pitbull" Gary Medel'in peşinde.. Sky Sports'un haberine göre Premier Lig ekibi bu transferi bitirmeye çok yakın. West Ham'ın Şili'li teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin de bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Pellegrini'nin "Mümkün olan en kısa süre içinde Medel'i takımımda görmek istiyorum" dediği öğrenildi.