Medel harekatı resmen başladı
İngiliz ekibi West Ham United, "Şili'li Pitbull" Gary Medel'in peşinde..
İngiliz ekibi West Ham United, "Şili'li Pitbull" Gary Medel'in peşinde.. Sky Sports'un haberine göre Premier Lig ekibi bu transferi bitirmeye çok yakın. West Ham'ın Şili'li teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin de bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Pellegrini'nin "Mümkün olan en kısa süre içinde Medel'i takımımda görmek istiyorum" dediği öğrenildi.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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