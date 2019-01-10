Love’un menajeri tehdit etti

Beşiktaş'tan ayrılmak için alacaklarını ve bonservisini talep eden Vagner Love ile ilgili avukatından açıklama geldi: FIFA'ya gideriz! Tecrübeli oyuncunun avukatı Diogo Souza Brezilya basınına yaptığı açıklamada oyuncunun alacaklarının ödenmesini talep ederken, "Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz var ancak eğer oyuncunun maaşını ödememekte ısrar ederlerse, sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuracağız. Bu olursa, sadece ödenmemiş maaşlarını ödemek zorunda kalmayacak, aynı zamanda sözleşmesinin kalan 18 aylık dönemi için de ödeme yapmaları gerekecek" dedi.