Love’un menajeri tehdit etti
Beşiktaş'tan ayrılmak için alacaklarını ve bonservisini talep eden Vagner Love ile ilgili avukatından açıklama geldi.
Beşiktaş'tan ayrılmak için alacaklarını ve bonservisini talep eden Vagner Love ile ilgili avukatından açıklama geldi: FIFA'ya gideriz! Tecrübeli oyuncunun avukatı Diogo Souza Brezilya basınına yaptığı açıklamada oyuncunun alacaklarının ödenmesini talep ederken, "Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz var ancak eğer oyuncunun maaşını ödememekte ısrar ederlerse, sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuracağız. Bu olursa, sadece ödenmemiş maaşlarını ödemek zorunda kalmayacak, aynı zamanda sözleşmesinin kalan 18 aylık dönemi için de ödeme yapmaları gerekecek" dedi.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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