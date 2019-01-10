Kartal uçtu – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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uçtu

Kartal uçtu

, kampındaki ikinci hazırlık maçında 1.Lig temsilcisi ’u Larin (2), Ljajic, Babel ve ’un golleriyle mağlup etti.

Devre arası kampını 'da sürdüren Süper Lig takımlarından , hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi 'u yendi. Siyah-beyazlılara sahaya Utku, , Vida, Mirin, Hüseyin Seyligli, Necip, , Oğuzhan, Quaresma, Lens ve Larin ilk 11'i ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını Afjet Afyonspor, 45. dakikada Emre Öztürk'ün attığı golle 1-0 önde tamamladı. Beşiktaş, ikinci yarıya Gökhan Gönül'ün yerine , Hüseyin Seyligli'nin yerine Dorukhan Toköz, Quaresma'nın yerine Güven Yalçın ve 'un yerine Ljajic değişiklikleri ile başladı. Siyah beyazlı ekip, 48 ve 53. dakikalarda Larin, 51. dakikada Ljajic, 79. dakikada Fatih Aksoy ile 90. dakikada Babel'in golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Beşiktaş son hazırlık maçını cumartesi günü saat 15.00'te Greuther Fürth ile yapacak, ardından 'a dönecek.

  1. 10.1.2019
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