Kartal uçtu

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'u 5-1 yendi. Siyah-beyazlılara sahaya Utku, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Hüseyin Seyligli, Necip, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Lens ve Larin ilk 11'i ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını Afjet Afyonspor, 45. dakikada Emre Öztürk'ün attığı golle 1-0 önde tamamladı. Beşiktaş, ikinci yarıya Gökhan Gönül'ün yerine Fatih Aksoy, Hüseyin Seyligli'nin yerine Dorukhan Toköz, Quaresma'nın yerine Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'un yerine Ljajic değişiklikleri ile başladı. Siyah beyazlı ekip, 48 ve 53. dakikalarda Larin, 51. dakikada Ljajic, 79. dakikada Fatih Aksoy ile 90. dakikada Babel'in golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Beşiktaş son hazırlık maçını cumartesi günü saat 15.00'te Greuther Fürth ile yapacak, ardından İstanbul'a dönecek.