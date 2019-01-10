Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Antalya kampında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak teknik direktör Güneş'le ilgili konuşan adalı, "Güneş hocamıza çok inanıyor ve güveniyoruz. Biz onunla devam etmek istediğimiz için 3 senelik yeni bir teklifte bulunduk. Kendisi bize bu teklif için teşekkür ederek, 'Sezon sonunu bekleyelim' dedi. 'Seçim var, ne olacak bir görelim' dedi. Biz de onun düşüncesine saygılıyız, sezon sonunu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



ÖNCE HOCA AFFETMELİ

Transfer çalışmaları ve gündemi meşgul eden Tolgay Arslan, Oğuzhan, Fabricio, Babel gibi oyuncuların durumlarını da değerlendiren Adalı şöyle konuştu: "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Tolgay Arslan çok iyi bir futbolcu ama elbette ki saha dışı duruşu da çok önemli bizim için. Takımdan ayrılmaz ise affedilmesine Şenol Güneş karar verecek, bizim affetmemiz önemli değil. Tolgay için Fenerbahçe ile görüşüyoruz ama henüz netleşen bir durum yok. Kampa iki futbolcu transferi yetiştirerek başladık. Bir de sağ bek alacağız."



OĞUZHAN ÇOK ÖNEMLİ

İkinci Başkan Adalı, ilk olarak kontenjanın boşalması gerektiğini belirterek, "Fabricio ile de her zaman konuşuyoruz. Gelmek istiyor ama dediğim gibi kontenjanımız zaten dolu. Oğuzhan da bizim için çok önemli bir futbolcu. Oğuzhan gibi oynarsa 4 maç sonra şampiyonluğu konuşuruz. Tolga Zengin ve Gökhan Töre için henüz bir teklif yok. Domagoj Vida'ya da aynı şekilde yazılıp çizildiği gibi teklif yok. Orkan mevzusu vardı. Şu an Adana Demirspor'dan ayrıldı. Durumuna bakacağız. İsteyen olursa yine kiralayacağız."



BURAK 10 GOL ATAR!

Siyah beyazlı ?kulübün İkinci Başkanı Adalı, Burak Yılmaz transferi için de iddialı konuştu Adalı, "Herkesin geçmişte hataları olabiliyor. Futbolcular da insan, onların da hataları olabiliyor. Burak iyi bir Beşiktaşlı. Hocamız çok çok istediği için aldık. Artık bize düşen, taraftarımıza düşen sabır göstermektir. Sezon bitene kadar sabır göstermeliyiz. Katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Burak sezon bitene kadar en az 10 gol atar. Bizim için önemli olan Beşiktaş'tır. Şunu herkes bilmeli ki ben Beşiktaş'a zarar verecek birisiyle oturup çay bile içmem. Bizim için en önemli olan şey sadece sabretmek. İki galibiyet her şeyi değiştirir diye düşünüyorum" dedi.



BENİM ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU DEĞİL

Serdal Adalı, Mayıs ayından başkan adayı olmayacağını söyledi. Adalı, "Herkes şunu bilsin ki başkan Orman görevde olduğu ve aday olduğu sürece benim adaylığım söz konusu bile olmaz. Böyle şeyleri konuşmak doğru değil. Başkan Fikret Orman zaten aday olacağını söyledi. Benimle ilgili konuşmak doğru değil. Mayıs'ta başka aday olanlar olur mu bilmem ama bir Beşiktaşlı için en şerefli şey yönetici iken başkan olmaktır. Ama dediğim gibi bunları konuşmak doğru değil" dedi.