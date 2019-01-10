Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı takımın kampıyla ilgili konuşan Cyle Larin, "Burada kamp güzel şekilde geçiyor. Yeniden takım birlikteliği oldu, bu da pozitif bir gelişme. Ben de sıkı çalışıyorum ve ekstra antrenmanlar yapıyorum. Goller atıyorum ve bu goller özgüvenin gelişmesi adına oldukça değerli. İlk yarıda takım olarak mücadele ettik ama bunu zaman zaman yaptık. İkinci yarıda bunu genele yaymak istiyoruz" dedi.

BURAK YILMAZ CEVABI...

Burak Yılmaz transferinin sorulması üzerine konuşan Cyle Larin "Burak Yılmaz çok değerli bir oyuncu. Takıma büyük katkılar sağlayacaktır. Forvet rekabetini yükseltecek. Vagner Love, İstanbul'da kaldı. Ben de takıma katkı sağlamak için çalışıyorum." diye konuştu.

"GÜNDEN GÜNE DAHA İYİ OLUYORUM"

Beşiktaş kariyerine iyi başladığını ancak daha sonra düşüş yaşadığını belirten Cyle Larin, "Başta pozitif başladım, goller attım, asistler yaptım ama sonrasında düşüş oldu. İyi çalışıyorum, tabii bu öyle bir şey ki, oynadıkça daha iyi oluyorsunuz. Elimden geleni yapacağım. Baskıyı seven bir oyuncuyum ve baskı ile başa çıkabilen biriyim. Aldığınız süre arttıkça, daha pozitif oluyorsunuz. Takımın oyun şekli, benim oyun şeklime gayet uygun. Şut açma becerim için ekstra çalışıyorum. Günden güne daha iyiye gittiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takıma gelme hedefini tekrarlayan Cyle Larin, "Avrupa'da yüksek hedefleri olan bir takımda oynamak istediğim için Beşiktaş'a transfer oldum. Beşiktaş'ın önemli bir parçası olabileceğimi düşünüyorum." dedi.