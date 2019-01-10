Burak Yılmaz Akhisar’a hazır – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Akhisar’a hazır

Burak Yılmaz Akhisar’a hazır

'ın yeni transferi , ve ile birlikte bireysel olarak salonda çalışıyor.

'ın yeni transferi , ve ile birlikte bireysel olarak salonda çalışıyor. , 'da son dönemde kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a özel bir çalışma programı verdi ve bu programı takip etmesini istedi. Burak'ın, ikinci yarının ilk maçına (Akhisar) hazır olması bekleniyor.

  1. 10.1.2019
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