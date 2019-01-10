Burak Yılmaz Akhisar’a hazır
Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, Antalya kampında Caner Erkin ve Mustafa Pektemek ile birlikte bireysel olarak salonda çalışıyor.
Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, Antalya kampında Caner Erkin ve Mustafa Pektemek ile birlikte bireysel olarak salonda çalışıyor. Şenol Güneş, Trabzon'da son dönemde kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a özel bir çalışma programı verdi ve bu programı takip etmesini istedi. Burak'ın, ikinci yarının ilk maçına (Akhisar) hazır olması bekleniyor.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Burak Yılmaz Akhisar’a hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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