Beşiktaş salonda ve sahada çalıştı
10 Ocak 2019, Perşembe
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salonda ve sahada çalıştı

Beşiktaş salonda ve sahada çalıştı

, 'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde rejenarasyon antrenmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, çalışmalarını salonda ve sahada yaptı. Salonda; denge, kuvvet ve streching çalışması yapılırken sahada ise; pas çalışması, top kontrolü çalışması ve dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

  1. 10.1.2019 14:09
  2. Güncelleme: 10.1.2019 16:52
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